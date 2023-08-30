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НовостиПолитика30 августа 2023 19:54

Спикер бригады ВСУ сообщил о гибели шести украинских пилотов под Артемовском

Летчики ВСУ погибли во время попытки выполнить задание
Дарья ЧИПУРНАЯ
Спикер бригады ВСУ сообщил о гибели шести украинских пилотов под Артемовском

Спикер бригады ВСУ сообщил о гибели шести украинских пилотов под Артемовском

Фото: REUTERS

Шесть летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли на Артемовском направлении при выполнении задания. Об этом рассказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита, слова которого приводит издание "Страна.ua".

По словам Ракиты, погибшие украинские летчики имели офицерские звания. "Имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности", - уточнил он.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ снизили активность на флангах на Артемовском направлении. Это было сделано с целью перегруппировки войск. Пушилин добавил, что российские военные контролируют ситуацию и предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить реализацию планов противника.

Ранее KP.RU рассказал, что российские войска нанесли обезоруживающий ракетный удар по пунктам управления ВСУ.