Спикер бригады ВСУ сообщил о гибели шести украинских пилотов под Артемовском Фото: REUTERS

Шесть летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли на Артемовском направлении при выполнении задания. Об этом рассказал спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе ВСУ Евгений Ракита, слова которого приводит издание "Страна.ua".

По словам Ракиты, погибшие украинские летчики имели офицерские звания. "Имена и обстоятельства гибели не разглашаются в целях безопасности", - уточнил он.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ снизили активность на флангах на Артемовском направлении. Это было сделано с целью перегруппировки войск. Пушилин добавил, что российские военные контролируют ситуацию и предпринимают все необходимые меры, чтобы не допустить реализацию планов противника.

Ранее KP.RU рассказал, что российские войска нанесли обезоруживающий ракетный удар по пунктам управления ВСУ.