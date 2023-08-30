На Украине планируют проверить все выданные справки о непригодности к службе Фото: REUTERS

На Украине планируют провести проверку обоснованности выдачи справок о непригодности к военной службе, выписанных после 24 февраля 2022 года, об этом по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) заявил президент Зеленский.

«Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями», - написал он.

По словам Зеленского, всеми случаями безосновательных и незаконных решений должны заняться сотрудники правоохранительных органов.

Как писал сайт KP.RU, сообщения из тыловых районов Украины напоминают чуть ли не сводки боевых действий правоохранительных органов по чистке внутри страны. В Харьковской области задержан руководитель райвоенкомата, который «заработал» на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен.

В Одессе ликвидировали схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. СБУ задержала еще 4-х военкомов и руководителей военных медкомиссий, которые зарабатывали на уклонистах.

Новые задержания в военкоматах. Чистки идут в Ровно, Луцке, Львове, Тернополе, Хмельницком, Николаеве, Сумах.

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