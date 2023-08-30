Журналист Хинкл: Макрон и Шольц в ярости от отношения Путина к санкциям Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ярости, что президента России Владимира Путина не волнуют западные санкции, об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.

«Шольц и Макрон просто в бешенстве, оттого что Путина не волнуют антироссийские санкции», - сказал Хинкл.

Он добавил, что когда они встречались с Путиным, тот даже не упоминал об ограничительных мерах в беседе.

«Макрон не мог понять: какого черта происходит?», - отметил журналист.

По его словам, Путин не переживает из-за санкций Запада, поскольку они навредили именно Вашингтону и Брюсселю.

В то время как Москва одержала победу в этой сфере, подытожил Хинкл.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, действительно, президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили.

Песков уточнил, что сейчас мы, наверное, видим не вербальное какое-то подтверждение правоты президента, мы видим де-факто подтверждение (этой правоты - прим.).

Имеются в виду данные о росте нашей экономики, данные о расширении нашей экономики, данные Всемирного банка о вхождении России в ряд ведущих экономик Европы и так далее.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

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