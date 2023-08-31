В Крыму осколки сбитой ракеты ВСУ повредили ЛЭП Фото: Юлия МАРКИНА

В Крыму осколками сбитой крылатой ракеты ВСУ повреждена линия электропередачи, электроснабжение планируется восстановить в течение часа, об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течении часа», - написал он.

Также Крючков попросил жителей сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

Как писал сайт KP.RU, 30 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Минобороны России отражали атаку беспилотников в аэропорту Пскова.

Агентство ТАСС сообщало, что четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России.

В военном ведомстве отметили, что три украинских беспилотника были сбиты ПВО над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области.