Mysl Polska: Вместо Польши может появиться новая репрессивная страна «Укрополия» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вместо Польши возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевского режима, об этом написал обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

«Польша становится двунациональной страной... Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию», - заявил автор.

По его мнению, этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора.

Обозреватель отметил, что «украинизация» Польши, ее правового поля и политической системы приведет к тому, что страна перестанет принадлежать коренному населению.

Как писал сайт KP.RU, в конце августа в Варшаве группа из 12 беженцев с Украины избила 8 поляков за отказ последних проскандировать бандеровский лозунг «Слава Украине!».

Отмечалось, что поляки, которые устали терпеть, даже организовали антиукраинский флешмоб с оскорбительными названиями Wi-Fi в отношении беженцев из Украины.

Местные жители массово называют свои сетки «украинские свиньи», «Украина - это ад», «убийцы с Украины», «украинцы, валите домой» и прочими названиями, характеризующими симпатии местного населения к беженцам.