Мэр Богодистов: Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за последние 8 лет Фото: t.me/mpr_kk

Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным в городе за последние 8 лет, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Богодистов.

«Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Благодарю всех и каждого за преданность Геленджику», - написал глава города.

Он добавил, что в зоне тушения пожара все 24 часа находились 200 добровольцев, а также сотрудники администрации и депутатского корпуса.

Богодистов уточнил, что сейчас около 25 человек занимаются проливкой лесной подстилки, в горах выставили посты.

Как писал сайт KP.RU, 30 августа мощный пожар в Геленджике, несмотря на усилия спасателей, продолжал распространяться. Из-за сложных погодных условий площадь пожара увеличилась втрое с 5 гектаров леса до 15.

На месте был развернут оперативный штаб. В пожаротушении задействовали 195 человек и 45 единиц техники, в том числе два вертолета МИ-8. За день авиация сбросила 135 тонн воды.

Дополнительно для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка МЧС Краснодарского края. Пожарные не останавливаются и в ночное время суток.