Такер Карлсон: США начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране, об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле.

«Они собираются воевать с Россией. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году», - сказал Карлсон.

По его словам, это политическая мера - «им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Журналист подчеркнул, что США могли бы закончить конфликт на Украине уже сегодня, так как «украинской армии без НАТО не существует».

Как писал сайт KP.RU, 21 августа ведущий Такер Карлсон рассказал, что во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем услышал от него о крахе европейской экономики в результате украинского конфликта.

Телеведущий отметил один из тезисов Вучича, который гласил, что конфликт на Украине сокрушил экономику Европы.

Он добавил, что подрыв российского газопровода «Северный поток» негативно сказался на экономике ФРГ. За этим либо напрямую, либо косвенно стоит администрация американского президента Байдена.