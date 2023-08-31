Reuters: США планируют передать Тайваню военную помощь на 80 млн долларов Фото: REUTERS

Белый дом одобрил выделение 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам, об этом сообщило агентство Reuters.

В Конгресс направлено письмо, уведомляющее профильные комитеты законодательного органа о намерении Госдепа выделить до 80 миллионов долларов на военную поддержку Тайваня.

Председатель комитета по иностранным делам Конгресса Маккол заявил, что это «укрепит позиции США в сфере сдерживания и обеспечит им национальную безопасность ввиду усиления агрессии Коммунистической партии Китая».

Как писал сайт KP.RU, 29 июля президент США Джо Байден заявил, что Белый дом выделил Тайваню военную помощь на почти 345 миллионов долларов.

В заявлении указано, что Байден уполномочил администрацию выделить «до 345 миллионов долларов на оборонную продукцию и услуги Пентагона».

Отмечалось, что деньги направят «на обучение и подготовку в военной сфере для оказания помощи Тайваню».

Напомним, 19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты выступают против независимости Тайваня и не планируют вступать в конфликт с Пекином.