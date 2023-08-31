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НовостиПолитика31 августа 2023 2:26

Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ западнее Артемовска

Места скопления групп украинских боевиков были вскрыты беспилотниками
Сергей ГАПЧУК
Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ западнее Артемовска

Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ западнее Артемовска

Фото: Александр КОЦ

Гаубичные расчеты российских десантников уничтожили группу наступающих бойцов ВСУ западнее Артемовска, об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом БПЛА российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу (Артемовску) лесопосадках», - говорится в сообщении.

Разведчики передали координаты и прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся укрыться в лесопосадке.

В ведомстве уточнили, что попытка наступления со стороны ВСУ проходила западнее Артемовска.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа российские артиллерийские расчеты отряда специального назначения «Викинг» выявили и уничтожили пехоту ВСУ. Это произошло при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском.

Расчет российского беспилотника выявил скопление живой силы противника в лесопосадке. Сразу после получения координат цели артиллеристы ВС РФ нанесли точный удар по пехоте ВСУ.

18 июля расчет САУ 2С19 «Мста-С» точным попаданием уничтожил танк ВСУ при попытке ремонта гусеницы на Сватовско-Кременском направлении.