Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ западнее Артемовска Фото: Александр КОЦ

Гаубичные расчеты российских десантников уничтожили группу наступающих бойцов ВСУ западнее Артемовска, об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом БПЛА российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу (Артемовску) лесопосадках», - говорится в сообщении.

Разведчики передали координаты и прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся укрыться в лесопосадке.

В ведомстве уточнили, что попытка наступления со стороны ВСУ проходила западнее Артемовска.

Как писал сайт KP.RU, 29 августа российские артиллерийские расчеты отряда специального назначения «Викинг» выявили и уничтожили пехоту ВСУ. Это произошло при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском.

Расчет российского беспилотника выявил скопление живой силы противника в лесопосадке. Сразу после получения координат цели артиллеристы ВС РФ нанесли точный удар по пехоте ВСУ.

18 июля расчет САУ 2С19 «Мста-С» точным попаданием уничтожил танк ВСУ при попытке ремонта гусеницы на Сватовско-Кременском направлении.