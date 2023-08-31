Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ западнее Артемовска
Фото: Александр КОЦ
Гаубичные расчеты российских десантников уничтожили группу наступающих бойцов ВСУ западнее Артемовска, об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
«Расчетом БПЛА российских десантников были вскрыты места скопления групп украинских боевиков в ближайших к городу (Артемовску) лесопосадках», - говорится в сообщении.
Разведчики передали координаты и прицельным огнем гаубиц была уничтожена большая группа пехоты противника, пытавшаяся укрыться в лесопосадке.
В ведомстве уточнили, что попытка наступления со стороны ВСУ проходила западнее Артемовска.
Как писал сайт KP.RU, 29 августа российские артиллерийские расчеты отряда специального назначения «Викинг» выявили и уничтожили пехоту ВСУ. Это произошло при попытке контратаки в районе Клещеевки под Артемовском.
Расчет российского беспилотника выявил скопление живой силы противника в лесопосадке. Сразу после получения координат цели артиллеристы ВС РФ нанесли точный удар по пехоте ВСУ.
18 июля расчет САУ 2С19 «Мста-С» точным попаданием уничтожил танк ВСУ при попытке ремонта гусеницы на Сватовско-Кременском направлении.