Junge Welt: Киев не сможет «воевать долго» по примеру Израиля Фото: REUTERS

Киев не сможет «воевать долго» по модели Израиля, так как не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства, об этом заявил Райнхард Лаутербах в статье немецкой газеты Junge Welt.

Лаутербах отметил, что возможность выйти на мирные соглашения в ближайшей перспективе украинские власти не рассматривают.

При этом, в эфире телемарафона Зеленский обрисовал украинцам «перспективу «воевать вечно» – по примеру Израиля», уточнил автор

«Так что же: Украина – новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя», - подчеркнул Лаутербах.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад решил, что конфликт с Россией нужно продолжать до последнего украинца уже не только на словах, но и на деле. Так он прокомментировал заявления Минобороны Великобритании о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном.

Глава государства подчеркнул, что намерения Запада бросить Украину в печь ради достижения своих целей были ясны и раньше, но теперь они переходят уже к непосредственным действиям в этом направлении.

США и другие союзники Украины на Западе не в силах выполнить свои обещания, но, поскольку им срочно необходимы хоть какие-то результаты, гонят через Зеленского ВСУ на оборонительные позиции российской армии, истощая и без того не самые богатые запасы вооружений ВСУ, которые вряд ли будут ими восполнены.