Такер Карлсон: США начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране, заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его мнению, они собираются воевать с Россией. Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Карлсон отметил, что это политическая мера - «им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Россия в Совбезе ООН наложила вето при голосовании по западному проекту резолюции по санкциям в отношении Мали. В документе предлагалось продлить действующий с 2017 года санкционный режим до 31 августа 2024 года.

Вместо Польши возникнет новое политическое образование под названием Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевского режима, написал обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

Автор подчеркнул, что Польша становится двунациональной страной. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. По его мнению, этим новообразованием придется управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора.

Российские «супердроны» «Ланцет» стали «настоящим кошмаром» для ВСУ, говорится в статье польского портала Interia. В статье отметили, что настоящий феномен «Ланцета» - это способность беспилотника почти останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять направление полета, «даже прямо перед выбранной целью».

Портал утверждает, что «Ланцеты» сеют ужас среди экипажей украинской техники.

Начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС, об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.