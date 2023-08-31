Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ терпят поражение, так как не желают слушать Фото: REUTERS

Если бы наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) было спланировано Соединенными Штатами, то оно было бы более успешным. Такого мнения придерживается бывший американский разведчик Тони Шаффер.

«Если бы мы это делали, то мы бы никогда не посоветовали делать то, что они делают сейчас», - заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, говоря о планировании наступления ВСУ.

Он пояснил, что у США есть бронетанковые соединения, которые могут проникать вглубь обороны противника и которые хорошо показали себя в Ираке.

Таким образом, по мнению Шаффера, если американские советники ведут консультации с Киевом, то там не всегда воспринимают их советы.

«Либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают», - пояснил экс-разведчик.

Ранее французский политик и публицист Люк Ферри в статье в газете Le Figaro заявил, что наступление ВСУ терпит неудачу, поэтому в конечном итоге нужны будут переговоры. Он также выразил мнение, что Киеву необходимо отказаться от попыток вернуть Крым военным путем.

Президент России Владимир Путин говорил об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины. По его словам, западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.