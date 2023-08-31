Аэропорт Пскова возобновил работу после атаки беспилотников Фото: Алина НИЗАМОВА

Аэропорт Пскова, ранее закрытый из-за атаки беспилотников, в четверг, 31 августа, возобновил работу без ограничений. Об этом проинформировала Росавиация.

«Аэропорт Пскова с 07:00 мск 31 августа 2023 возобновил работу без ограничений», - сказано в сообщении ведомства.

По данным Росавиации, на 31 августа запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» из Москвы и обратно.

В ведомстве также уточнили, что все службы аэропорта функционируют штатно.

Ночью 30 августа 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские военные отражают атаку дронов в аэропорту Пскова. По данным главы общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в ней участвовали 20 украинских беспилотников.

Позже глава Псковской области проинформировал, что в аэропорту столицы региона принято решение об отмене всех рейсов, запланированных на среду, 30 августа. По информации Ведерникова, в результате атаки беспилотников гражданская инфраструктура не пострадала, ущерб оценивается.