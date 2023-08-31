РИА Новости: переговоры по возобновлению зерновой сделки идут сложно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переговоры по возобновлению зерновой сделки проходят сложно. Об этом в четверг, 31 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к процессу.

Собеседник издания уточнил, что ситуация в переговорах по возобновлению черноморской инициативы, является очень сложной. Он добавил, что на процесс влияет эскалация напряженности в украинском конфликте.

«Конечно, все то, что мы сейчас видим, отражается. Но процесс продолжается», - резюмировал источник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка, которая была прекращена 18 июля 2023 года, станет одной из тем встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Она подчеркнула, что данное соглашение не может функционировать без участия России.

Президент России Владимир Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, заявил, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учетом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.