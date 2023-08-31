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НовостиПолитика31 августа 2023 5:33

Посол Антонов призвал власти США вернуть всю похищенную у РФ дипсобственность

Антонов попросил Вашингтон соблюдать международные обязательства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол Антонов призвал власти США вернуть всю похищенную у РФ дипсобственность

Посол Антонов призвал власти США вернуть всю похищенную у РФ дипсобственность

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов потребовал от властей США вернуть России все объекты дипсобственности.

«Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекта похищенной у нас дипсобственности в США», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского диппредставительства.

Антонов отметил, что еще шесть лет назад, в 2017 году, американские власти ультиматумом потребовали от России в течение двух дней закрыть свое генконсульство в Сан-Франциско, а также без каких-либо оснований призвали закрыть торговое представительство в Вашингтоне.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нормализация отношений Москвы и Вашингтона невозможна, пока не будет решена ситуация с российской дипломатической собственностью, которую власти США конфисковали в нарушение норм международного права.