Мужчина на комбайне устроил погоню за детьми по полю в Красноярском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Красноярском крае уголовное дело возбудили в отношении механизатора после того, как ребенок едва не пострадал от комбайна. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как уточняют в ведомстве, все произошло в начале августа этого года, однако известно о происшествие стало только сейчас.

Сообщается, что несколько мальчиков решили накосить травы для личного хозяйства около села Джирим и использовали триммер. В это время детей заметил комбайнер, на участке которого все происходило. Мужчина решил проучить мальчиков, направив на них свою технику.

«Только 12-летний мальчик, работавший шумным триммером, заметил приближение тяжелой техники слишком поздно. Водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки», - сказано в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что ребенок «не на шутку испугался», из-за чего запутался в траве и упал. «От страшной трагедии ребенка отделили несколько метров, мужчина все же остановил технику», - уточняют в заявлении.

Изначально правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. Однако позже, по требованию прокуратуры, дело возбудили. Теперь механизатору грозит до двух лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, который с ножом в руке пугал школьников, возвращавшихся с уроков. Отмечалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.