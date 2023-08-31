Эвакуация жителей началась в Уссурийском округе из-за угрозы подмыва дамбы. Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

Спасатели приступили к эвакуации жителей Пуциловки в Уссурийском городском округе Приморья. Причиной этому стало угроза подмыва дамбы из-за ливней. Об этом в четверг, 31 августа, проинформировала администрация муниципалитета.

«В связи с угрозой подмыва дамбы жителей Пуциловской территории эвакуируют из домов и отправляют в безопасные места на возвышенности», - сказано в сообщении властей.

В администрации пояснили, что после наводнения, которое было вызвано тайфуном «Ханум» 12 и 13 августа, на Малоказаченском водохранилище установили дежурный круглосуточный пост. По информации DV.KP.RU, паводковый водосброс перестал справляться со своей функцией, что может привести к подтоплениям домов.

Ранее в Приморском крае из-за ливней был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По предварительным оценкам губернатора региона Олега Кожемяко, в результате непогоды был нанесен ущерб на 7 млрд рублей.

Сообщалось также, что в приморском Зарубино десятки туристов стали пленниками морского курорта из-за разрушенной дороги в сторону поселка. В четверг, 31 августа, в порт прибудут корабли ТОФ и доставят людей во Владивосток.