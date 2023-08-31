Mainichi Shimbun: россияне тратят больше внутри страны из-за санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист японской газеты Mainichi Shimbun Хитоси Омаэ заявил о росте потребительского спроса внутри России после введения антироссийских санкционных ограничений.

По его словам, российские граждане, которым теперь сложнее путешествовать в европейские страны, начали тратить больше денег в своей стране.

«На походы в театры в России теперь тратится больше денег, чем когда-либо прежде», - пишет он, указывая на то, что билеты в Большой театр на «Спартак» и «Лебединое озеро» давно раскуплены.

Омаэ отмечает, что это отражается и на ВВП, который во втором квартале текущего года увеличился на 4,9% в сравнении с аналогичным показателями прошлого года. Кроме того, выросли оптовые (12,5%) и розничные (9%) продажи, увеличился пассажиропоток (19,8%). Сообщается и о большой популярности внутреннего туризма.

Напомним, в июле текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о значительном росте внутреннего туризма в стране. Как отметил президент России Владимир Путин, таких результатов смогли достигнуть не только за счет предпринимаемых мер государства, но и благодаря активистам.