Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды31 августа 2023 7:23

Газовый оператор подал в суд на Аллу Пугачеву из-за долгов

Дата рассмотрения дела пока не назначена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Газовый оператор подал в суд на Аллу Пугачеву из-за долгов

Газовый оператор подал в суд на Аллу Пугачеву из-за долгов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мировой судебный участок района Троицкий поступил иск газового оператора «Газпром межрегионгаз Москва» по отношению к Алле Пугачевой, с которой требуют взыскать неоплаченные долги.

«Иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой Алле Борисовне о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию зарегистрирован судом», - приводит РИА Новости заявление собеседника в суде.

В суде не уточнили, о какой сумме задолженности идет речь, а дата рассмотрения дела на данный момент не назначена.

Напомним, ранее Тверской районный суд Москвы отказался взыскивать с Аллы Пугачевой 50 тысяч рублей. По материалам дела, певица допустила длительную неуплату за пользование территорией в Солнечногорске.

Тем временем риэлтор рассказал детали переезда артистки в Юрмалу, заявив, что она сняла виллу за 15 млн рублей в месяц.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый сериал с Аглаей Тарасовой, хайп на крови от Малахова и деньги для ВСУ от Хаматовой (подробнее)