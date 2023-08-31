Газовый оператор подал в суд на Аллу Пугачеву из-за долгов Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мировой судебный участок района Троицкий поступил иск газового оператора «Газпром межрегионгаз Москва» по отношению к Алле Пугачевой, с которой требуют взыскать неоплаченные долги.

«Иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" к Пугачевой Алле Борисовне о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию зарегистрирован судом», - приводит РИА Новости заявление собеседника в суде.

В суде не уточнили, о какой сумме задолженности идет речь, а дата рассмотрения дела на данный момент не назначена.

Напомним, ранее Тверской районный суд Москвы отказался взыскивать с Аллы Пугачевой 50 тысяч рублей. По материалам дела, певица допустила длительную неуплату за пользование территорией в Солнечногорске.

Тем временем риэлтор рассказал детали переезда артистки в Юрмалу, заявив, что она сняла виллу за 15 млн рублей в месяц.

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