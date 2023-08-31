45 самолетов сели в запасных аэропортах из-за ограничения полетов над Москвой Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 31 августа, в Москве и в Жуковском был снят режим ограничения полетов, все аэропорты работают в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

Напомним, ранее в целях обеспечения безопасности полетов пассажирских самолетов были временно ограничены на прилет и отправку аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

45 воздушных судов из-за ограничения воздушного пространства над Москвой сели в запасных аэропортах. Среди них воздушная гавань Шереметьево, а также аэропорты в Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ярославле и Нижнем Новгороде. В скором времени пассажиров данных рейсов доставят в места назначения.

В Росавиации добавили, что экипажи воздушных судов, аэродиспетчеры и наземные службы аэропортов делали все необходимое для безопасности полетов.

Также в Росавиации сообщили, что аэропорт Пскова, ранее закрытый из-за атаки беспилотников, возобновил работу без ограничений в четверг, 31 августа.

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