InfoBRICS: истребители F-16 будут уничтожены, как и другая западная техника ВСУ Фото: REUTERS

Недостаточная подготовка пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к полетам на истребителях F-16 приведет к уничтожению самолетов. Такое мнение высказал исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

«Украинских пилотов, прошедших шестимесячный курс обучения, ждет та же судьба, что и солдат ВСУ с западными оружием и подготовкой, задействованных в наступлении, — они будут уничтожены», — считает Адель.

По его мнению, истребители будут сбивать опытные российские военнослужащие, подготовка которых занимает около пяти лет. Украинские пилоты, которые обучались лишь полгода, смогут осуществлять лишь базовые маневры, поэтому F-16 не принесут пользы украинской армии.

Обозреватели CNN Тим Листер и Орен Либерман считают, что американские истребители F-16, один из которых уже был сбит российской ПВО в Сирии, станут очень заманчивой целью для крылатых ракет российских войск.

Президент России Владимир Путин, комментируя поставки вооружения Украине со стороны стран Запада, заявил, что танки Leopard в ходе боев уже горят, такая же участь, по его мнению, ждет и истребители F-16.

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