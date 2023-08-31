Власти Украины повысят налоги для финансирования ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев рассматривает возможность увеличения налогов для финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявления украинских политиков.

Как передает агентство, в следующем году украинские власти собираются выделить на армию 1,6 трлн гривен (43 млрд долларов), что будет самой крупной статьей расходов. Несмотря на это, командование ВСУ просит в пять раз больше.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, максимум возможно добавить 8 млрд гривен.

Согласно данным Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета страны на сегодняшний день составил 26% ВВП, а к концу этого года вырастет 38 млрд долларов.

Напомним, в понедельник, 28 августа, Министерство финансов Украины сообщило об очередном рекордном значении госдолга страны, который вырос на 4 млрд долларов только за июль этого года. Сообщалось, что по состоянию на 31 июля текущего года, государственный и гарантированный государством долг составляет 4 860,59 млрд гривен (132,92 млрд) долларов.

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