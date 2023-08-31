Три украинских беспилотника сбиты над Брянском Фото: REUTERS

Российские силы сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Брянской области. Такое заявление в четверг, 31 августа, сделал губернатор региона Александр Богомаз, уточнив, что пострадавших и разрушений в результате атаки дрона нет.

«В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Брянской области.

В Министерстве обороны РФ уточнил, что атака произошла около 10.00 мск.

Напомним, днем ранее, 30 августа, над Брянской области было сбито семь беспилотников. Как сообщил тогда Богомаз, в результате одной из атак были выбиты стекла в здании Следственного комитета Брянска. Глава региона заявил также о двух дронах, пытавшихся атаковать телебашню.

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