Зампред ВТБ Пьянов: ЦБ не понизит ключевую ставку раньше середины 2024 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики ВТБ полагают, что не стоит ждать снижения ключевой ставки раньше середины 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«До тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет Центробанка, мы будем долго жить со ставкой 12%», - сообщил Пьянов.

Он добавил, что, по мнению аналитиков банка, уменьшения ключевой ставки не будет ранее середины следующего года.

«Мы считаем, что этот период жизни с 12-процентной ставкой сопоставим с периодом 2015 года», - отметил Пьянов.

Тогда, напомнил он, ключевая ставка долго держалась на отметке в 11% годовых.

Совет директоров Банка России 15 августа 2023 года повысил ключевую ставку до 12%. Данное решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, отмечал регулятор.

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин ранее заявлял, что решение регулятора о повышении ключевой ставки до 12% годовых поможет зафиксировать курс рубля, но не приведет к его резкому укреплению.

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