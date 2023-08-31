Guardian: вступление Украины в Евросоюз ускорится только при большом давлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс вступления в Евросоюз Украины и Молдавии может быть ускорен, только если внутри блока появится "максимальное политическое давление". Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на источники.

По данным европейского дипломата, Молдавия и Украина являются наиболее вероятными претендентами на членство в ЕС. Для ускорения процесса их принятия в союз не будет предпринято никаких мер, пока внутри блока не начнется серьезный шум.

"Ничего не будет, пока не появится максимальное политическое давление. Зачем странам-членам соглашаться на расширение вопреки статус-кво?" - приводит издание слова источника в Еврокомиссии.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что на следующем саммите ЕС в октябре главы стран Евросоюза обсудят вопрос вступления Украины и Молдавии в состав союза.

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