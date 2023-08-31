МО Китая опровергло заявление об аварии атомной подлодки в Тайваньском проливе

В ведомстве назвали такие заявления абсолютной ложью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь опроверг заявление об аварии атомной подлодки Народно-освободительной армии Китая в Тайваньском проливе, назвав это абсолютной ложью.

«Соответствующие сообщения являются абсолютной ложью», — сказал представитель китайского военного ведомства.

Ранее в СМИ, а также в социальных сетях появились заявления о том, что атомная подводная лодка Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang якобы накануне потерпела аварию в Тайваньском проливе. В сообщении также говорилось о гибели всего экипажа подлодки.

Министерство обороны Тайваня позже заявило, что не обнаружило каких-либо доказательств аварии атомной подлодки в проливе.