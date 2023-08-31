Россельхознадзор: взятые вблизи АЭС «Фукусима-1» пробы рыбы не радиоактивны Фото: REUTERS

Анализ рыбы, добытой в России после начала сброса воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии, не выявил превышений нормы радиологических показателей. Об этом в четверг, 31 августа, проинформировало Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что после начала сброса воды был усилен радиологический контроль за рыбой, добытой вблизи АЭС.

«В августе проведены исследования 443 проб различной рыбной продукции, добытой в промысловых подзонах нескольких регионов РФ. Положительных выявлений не обнаружено», - сказано в сообщении Россельхознадзора.

Отмечается, что всего специалисты провели в августе 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели.

Ранее японские специалисты начали сброс в океан первой партии очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Сообщалось, что ранее очищенная от радиации вода была также в достаточной мере разбавлена морской водой, из-за чего содержание в ней трития значительно ниже допустимой нормы.

Сайт KP.RU писал, что жители Китая начали вывозить соль из Приморья через пункт пропуска «Пограничный» на фоне сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии.