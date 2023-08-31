Балицкий: ВС России отразили попытку ВСУ прорвать оборону в Запорожской области

Балицкий: ВСУ попытались прорвать оборону ВС России в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские войска успешно пресекли атаку двух штурмовых групп ВСУ на Запорожском направлении.

“Только за эту ночь полностью уничтожены две штурмовые группы противника, которые предприняли попытку прорыва рубежа нашей обороны на окраине Вербового”, — написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Балицкий добавил, что российские военные не позволяют противнику даже “высунуть нос”, из-за чего, по данным разведки, в рядах ВСУ растут панические настроения и нежелание быть “пушечным мясом” на службе у киевского режима.

Балицкий подчеркнул, что из-за слаженной работы подразделений ВС РФ на Запорожском направлении все сильнее заметна усталость противника.

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