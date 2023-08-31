Крупный лесной пожар в Геленджике полностью потушен. Фото: Telegram-канал губернатора Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в среду, 31 августа, сообщил о полной ликвидации крупного лесного пожара в Геленджике.

«Полностью ликвидирован пожар на склоне Маркотха в Геленджике. Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем», - написал глава Кубани в своем Telegram-канале.

По его словам, теперь предстоит оценить масштаб ущерба лесному фонду, но уже сейчас очевидно, что восстановления массива будет долгим.

«Это еще одно напоминание, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу», - резюмировал Кондратьев.

Лесной пожар в Геленджике начался 29 августа 2023 года. К его тушению подключились местные жители и туристы. Из-за порывов ветра в 30 метров в секунду огонь быстро распространялся. 30 августа мэр города Алексей Богодистов сообщил, что площадь возгорания достигла 118 гектаров.

Позже Авиалесоохрана проинформировала, что причиной возникновения лесного пожара в непосредственной близости от Геленджика стало нарушение правил пожарной безопасности. Виновником стал один из местных жителей, работавший с проводкой у себя во дворе. Он оголил провода, чем спровоцировал возгорание сухостоя.