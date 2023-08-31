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НовостиВ мире31 августа 2023 8:38

Минобороны Чехии сообщило о планах передать Киеву новую партию боевых вертолетов

Прага также заявила о возможном участии в обучении украинских пилотов на истребителях F-16
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны Чехии сообщило о планах передать Киеву новую партию боевых вертолетов

Минобороны Чехии сообщило о планах передать Киеву новую партию боевых вертолетов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прага собирается передать Киеву новую партию боевых вертолетов, а также рассматривает возможность участия в обучении пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на истребителях F-16. Такое заявление в четверг, 31 августа, сделала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

«В настоящее время мы планируем поставить новые боевые вертолеты», — заявил глава чешского военного ведомства, не уточнив при этом, точные сроки поставки, а также число вертолетов и их наименование.

Напомним, в начале июля этого года Прага заявила о поставка Киеву боевых вертолетов и боеприпасов. Как писал сайт KP.RU, такое заявление премьер-министр Чехии Петр Фиала сделал после встречи с находящимся в республике с рабочим визитом президентом Украины Владимиром Зеленским.