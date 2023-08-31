Число погибших из-за пожара в доме в ЮАР выросло до 73 человек Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Число жертв пожара, который произошел в многоэтажном здании города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР), возросло до 73, а пострадали 52 человека. Об этом в четверг, 31 августа, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.

«По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены», — сказано в сообщении представителя экстренной службы, который также сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Как передает телеканал SABC, пожар произошел в пятиэтажном доме, где, предположительно, люди проживали незаконно.

Напомним, изначально сообщалось о гибели по меньшей мере 20 человек. СМИ также заявляли о том, что здание загорелось около 01:30 (2:30 мск).