Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 8:50

Число погибших из-за пожара в доме в ЮАР выросло до 73 человек

Поисково-спасательные работы продолжаются
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число погибших из-за пожара в доме в ЮАР выросло до 73 человек

Число погибших из-за пожара в доме в ЮАР выросло до 73 человек

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Число жертв пожара, который произошел в многоэтажном здании города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР), возросло до 73, а пострадали 52 человека. Об этом в четверг, 31 августа, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.

«По последним данным, погибли 73 человека, 52 ранены», — сказано в сообщении представителя экстренной службы, который также сообщил, что поисково-спасательные работы продолжаются.

Как передает телеканал SABC, пожар произошел в пятиэтажном доме, где, предположительно, люди проживали незаконно.

Напомним, изначально сообщалось о гибели по меньшей мере 20 человек. СМИ также заявляли о том, что здание загорелось около 01:30 (2:30 мск).