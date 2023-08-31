В Минпросвещения ответили на вопрос о введении дистанционного образования в России

Кравцов исключил возможность введения полностью дистанционного образования в РФ Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр просвещения России Сергей Кравцов в среду, 31 августа, прокомментировал возможность введения в стране полностью дистанционного образования. По его словам, такого не будет никогда.

«У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда», — заявил Кравцов в ходе своего выступления на общероссийском родительском собрании.

Министр пояснил, что такое невозможно, так как в дистанционном формате обучения нет общения с учителем и сверстниками.

«Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», — отметил глава ведомства.

Сайт KP.RU писал, что депутаты Госдумы предложили выделить из резервного фонда правительства деньги для поддержки семей с детьми-школьникам. Комитет Госдумы по просвещению считает, что достаточно будет выплатить им по 26 тыс. рублей. А для тех, кто живет в приграничных к СВО зонах и в новых регионах, — по 30 тыс. рублей.