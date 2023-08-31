Военные ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30 ВСУ в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

Российские военные в Херсонской области за сутки ликвидировали гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" ВСУ с боекомплектами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По официальным данным, группа войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожили украинскую САУ 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем в количестве трех человек, а также участок временной дислокации одного из подразделений ВСУ. Были ликвидировано 12 военнослужащих ВСУ, еще 8 военных со стороны противника восемь получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, четыре автомобиля были выведены из строя. А в островной зоне уничтожен 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом к нему, а также позиция одного из подразделений ВСУ.

Ранее российское минобороны в Telegram-канале сообщило, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.