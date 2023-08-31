Экономист Сакс: США создали условия для спецоперации задолго до избрания Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Вашингтон создал все предпосылки к началу спецоперации России на Украине задолго до президентства Владимира Путина.

“Тридцать лет назад американский президент пообещал Михаилу Горбачеву, что НАТО ни на йоту не продвинется на восток. <…> К сожалению, они начали планировать расширять НАТО до самой Украины уже в начале 90-х.” — сказал эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

По мнению Сакса, именно желание расширить НАТО на восток, обусловленное опасной убежденностью Вашингтона в концепции однополярного мира, стала самой большой ошибкой Соединенных Штатов.

“Эта убежденность была ошибочной, опасной и провокационной”, — подчеркнул профессор.

Также Сакс отметил, что президент США Джо Байден, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, недооценил готовность России отстаивать свои интересы, в том числе в вопросе Украины и расширения НАТО.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что Украиной с самого момента распада СССР руководили люди, фактически управляемые Западом, и которые создали из своей страны “антироссию”.