Песков: Россия готова вернуться к зерновой сделке при выполнении всех условий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 31 августа, рассказал, в каком случае Россия возобновит зерновую сделку. Это будет сделано после выполнения всех условий, касающихся РФ, уточнил он.

«Россия готова незамедлительно возобновить зерновую сделку, как только будут выполнены условия, касающиеся ее», - напомнил пресс-секретарь российского лидера.

В то же время, по его данным, каких-то конкретных итогов обсуждения возобновления соглашения пока нет. Переговоры на эту тему пройдут и в четверг, 31 августа, и в ближайшем будущем, пояснил Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что зерновая сделка, которая была прекращена 18 июля 2023 года, станет одной из тем встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Она подчеркнула, что данное соглашение не может функционировать без участия России.

Президент России Владимир Путин заявлял, что зерновая сделка содержала в себе обязательства по снятию незаконных препятствий для поставок зерна и удобрений из России на мировые рынки, однако ни одно из условий Москвы так и не было выполнено.