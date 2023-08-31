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НовостиПроисшествия31 августа 2023 9:44

Мощи Святого Николая выкрали из церкви в Кировске

Капсула с частицами мощей находилась в коробке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Похищение произошло в период времени с полудня до 16:00. Фото: МВД

Похищение произошло в период времени с полудня до 16:00. Фото: МВД

Мощи Святого Николая украли из церкви «Усекновения главы Иоанна Предтечи», которая находится в Кировске. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передает издание, в правоохранительные органы обратился псаломщик церкви в минувшую среду, 30 августа, рассказав о краже мощи Святого Николая. Уточняется, что похищение произошло в период времени с полудня до 16:00. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщается также, что капсула с частицами мощей Святого Николая находилась в коробке, которая, в свою очередь, была на специальной подставке.

Напомним, в 2021 году из храма в Ростове-на-Дону украли мощи великого русского святого Александра Свирского. Как выяснилось 18-летний вор просто вошел в церковь и унес с собой раку со святыней.

Фото: МВД

Фото: МВД