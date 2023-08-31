Зеленский: британская BAE Systems начнет производить М777 в Киеве Фото: REUTERS

Украиснкий президент Владимир Зеленский после встречи с гендиректором британской корпорации оборонного сектора BAE Systems Чарльзом Вудберном заявил о начале работы компании в Киеве.

По словам Зеленского, офис компании и само производство будут находиться на Украине. Сейчас в стране активно применяются артиллерийские системы L119 и M777 и БМП CV90 производства BAE Systems.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства на Украине, а также по ремонту, поставкам запчастей и производству новых легких пушек L119, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Между тем, американский полковник Ларри Уилкерсон в интервью каналу Dialogue Works на YouTube заявил, что украинский президент Владимир Зеленский угодил в капкан и рискует лишиться своей власти.