Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2023 9:46

Зеленский: британская BAE Systems начнет производить М777 в Киеве

Президент Украины подписал соглашение с гендиректором BAE Systems о начале работы компании оборонного сектора в Киеве
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Зеленский: британская BAE Systems начнет производить М777 в Киеве

Зеленский: британская BAE Systems начнет производить М777 в Киеве

Фото: REUTERS

Украиснкий президент Владимир Зеленский после встречи с гендиректором британской корпорации оборонного сектора BAE Systems Чарльзом Вудберном заявил о начале работы компании в Киеве.

По словам Зеленского, офис компании и само производство будут находиться на Украине. Сейчас в стране активно применяются артиллерийские системы L119 и M777 и БМП CV90 производства BAE Systems.

По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве по локализации производства на Украине, а также по ремонту, поставкам запчастей и производству новых легких пушек L119, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Между тем, американский полковник Ларри Уилкерсон в интервью каналу Dialogue Works на YouTube заявил, что украинский президент Владимир Зеленский угодил в капкан и рискует лишиться своей власти.