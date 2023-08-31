Песков назвал безосновательными слова Киева о причастности РФ к голоду в Африке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 31 августа, назвал безосновательными обвинения Украины в том, что Россия причастна к голоду в Африке.

«Они абсолютно безосновательны, они ошибочны», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, такими заявлениями Киев преднамеренно искажает реальность.

«Я имею в виду то, что дефицит зерновых, дефицит продуктов питания на африканском континенте как-то связан с нашей страной. Это не так, наоборот», - пояснил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российская стороны использует все свои возможности для недопущения продовольственного кризиса и борьбы с голодом в мире.

Российский лидер также отмечал, что продовольственный кризис в мире, и особенно в Африке, не вызван спецоперацией на Украине. В качестве примера он привел цифры по зерновой сделке, согласно которым Запад передал нуждающимся странам Африки только 3,1% вывезенного с Украины зерна.