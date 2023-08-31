Минкультуры: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют ценностям России

В ведомстве ответили на запрос депутата разрешить показ «Барби» и «Оппенгеймера» в России Фото: "КП" Архив

Фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» не соответствуют задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Таким образом замминистра культуры РФ Андрей Малышев ответил на запрос вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

«Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - сказано в ответе замглавы ведомства.

В сообщении говорится о том, что введение принудительного лицензирования противоречит законам РФ об интеллектуальной собственности, а также отмечается, что увеличение доли российских фильмов в прокате способствует донесению морально-этических ценностей и патриотическому воспитанию.

Напомним, ранее Даванков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину провести эксперимент, принудительно лицензируя фильмы из недружественных стран. Целью такого эксперта парламентарий назвал предоставление возможности гражданам посмотреть в кинотеатрах фильмы «Барби» и «Оппенгеймер».