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НовостиОбщество31 августа 2023 10:04

Еще один беспилотник сбит над Брянской областью

Минобороны: силы ПВО сбили еще один беспилотник над Брянской областью
Екатерина КОСОБОКОВА
Еще один беспилотник сбит над Брянской областью

Еще один беспилотник сбит над Брянской областью

Фото: REUTERS

Министерство обороны России в четверг, 31 августа, сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Брянской областью.

«Около 12:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что дрон был уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны РФ.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что российские силы сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией региона. Он уточнял, что пострадавших и разрушений в результате атаки дрона нет.

Попытки атак беспилотников по объектам в России со стороны Вооруженных сил Украины предпринимаются не первый день. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президенту РФ Владимиру Путину оперативно докладывают о подобных происшествиях. По его словам, российские военные эксперты анализируют попытки атак для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем.