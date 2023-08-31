Клинцевич: после атаки на псковский аэродром СВО примет другой оборот Фото: Александр КОЦ

Лидер общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич уверен, что ход СВО скоро резко изменится. Он отметил, что после удара по Пскову начнется новая часть спецоперации.

В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали аэродром в Пскове. Пострадавших нет, но повреждены четыре самолета. Клинцевич уверен, что цель атаки была вовсе не в уроне, а в проверки системы ПВО.

Он отметил, что действия противника не останутся без ответа.

- Шутки закончились. Эти шутки должны быть в ответе наших военных вполне однозначны, - сказал Клинцевич Царьграду.

Эксперт подчеркнул, что теперь спецоперация перейдет в "совсем другое военное состояние, при котором будут совсем другие действия гражданской администрации".

Тем временем, политолог Данила Гуреев отметил, что киевский режим готовится к огромным потерям Вооруженных сил Украины, поскольку не может перестать лгать западным партнерам о мобилизационном потенциале.

На Украине множество людей, начиная с самых западных регионов — условно ото Львова — и заканчивая Харьковом, сказал политолог телеканалу "360".