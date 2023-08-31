Задержана подозреваемая в краже мощей Святого Николая из церкви в Кировске. Фото: vk.com/ioann_predtechi_kirovsk

Задержана подозреваемая в краже мощей Святого Николая из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи, которая находится в Кировске. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области», - заявила представитель ведомства.

Напомним, к правоохранителям обратился псаломщик церкви в среду, 30 августа, заявив о краже мощей в период времени с полудня до 16:00. Уточнялось, что капсула с частицами мощей была в коробке, которая, в свою очередь, находилась на специальной подставке.

Как рассказал spb.kp.ru настоятель храма отец Богдан, в тот день в церковь пришло несколько верующих, одна из которых выглядела как обычная старушка и попросила вынести мощи. По его словам, после молитвы она похитила мощи и уехала на машине.

«Женщина была почтенного возраста в платке и очках. Но была ли это маскировка, была ли она в парике - я не знаю», - сообщил он.