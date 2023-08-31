Песков заявил, что Россия и КНДР продолжат развивать добрые отношения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 31 августа, прокомментировал отношения России и Северной Кореи. По его словам, контакты между двумя государствами осуществляются на разных уровнях, они будут продолжаться и дальше.

«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные отношения, мы имеем ввиду развивать их дальше. Осуществляются контакты на различных уровнях», - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что КНДР является важным соседом РФ, поэтому такие отношения будут развиваться и дальше.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын в поздравлении президента России Владимира Путина с 70-летним юбилеем отмечал, что между руководителями двух государств сложились дружеские отношения. Ким Чен Ын также выразил уверенность, что они продолжат играть большую роль для развития и укрепления дружбы между странами.