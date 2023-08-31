Кулеба заявил, что встреча Путина и Эрдогана последний шанс для зерновой сделки Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных Дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что грядущая встреча российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом для зерновой сделки.

По словам главы украинского МИД, сентябрь будет очень важным в плане зерновой инициативы. Переговоры двух лидеров - это последний шанс увидеть возвращение России в зерновую сделку.

Напомним, встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным должна состояться в сентябре этого года в России.

В Российском МИД добавили, что инициатива главы государства Владимира Путина поставлять в Турцию по льготной цене один миллион тонн зерна для переработки в муку является оптимальной альтернативой черноморской сделке.