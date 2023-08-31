Armenpress: президент Нагорного Карабаха Арутюнян уходит в отставку

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян принял решение уйти в отставку по собственному желанию. Соответствующие документы он подаст в Нацсобрание Республики Арцах 1 сентября 2023 года, о чём пишет армянское государственное агентство Armenpress.

«Я принял это окончательное решение два дня назад, принимая во внимание мои контакты со всеми внутренними и внешними игроками и широкой общественностью в последние недели. Это обдуманное решение, принятое исключительно мной по результатам анализа имеющихся у меня данных», - заявил Арутюнян.

По словам президента республики, также он подписал заявление на увольнение председателя правительства Гургена Нерсисяна. Его место, с расширенным спектром полномочий, займёт Самвел Шахраманян, бывший секретарём Совета безопасности НКР.

Ранее KP.RU сообщил, что 15 августа состоялась встреча глав МИД России и Азербайджана по вопросам Нагорного Карабаха.