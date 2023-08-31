Житель Оренбурга требует 1 млн рублей с родственников погибшей в аварии женщины

Мужчина требует компенсацию с родственников погибшей в ДТП женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Оренбурга требует возместить ему ущерб за поврежденный в дорожно-транспортном происшествии автомобиль. Для этого мужчина обратился в районный суд города. Об этом сообщает портал 56orb.

Страшная авария со смертельным исходом случилась 13 января 2023 года. По информации сотрудников полиции, 27-летняя женщина за рулем автомобиля Skoda выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с тремя другими автомобилями. В результате, водитель иномарки погибла до приезда бригады скорой медицинской помощи. Через некоторое время выяснилось, что она была беременна.

Один из участников этого ДТП решил через суд добиться компенсации за свою машину. Ущерб оценивается более чем в 1 млн рублей. Он требует деньги от наследника виновницы аварии.

Заседание по этому делу назначено на 21 сентября 2023 года.