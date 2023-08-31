Юрист Яковлева: доказать трезвость на работе можно только анализами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева разъяснила, что делать, если невиновного сотрудника увольняют за пьянство на рабочем месте без медицинского освидетельствования.

Ранее, Верховный суд России разрешил работодателям увольнять сотрудников за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения без экспертизы. Но все-таки, есть определенные правила.

Если начальник заподозрил работника в нетрезвом состоянии, он должен составить акт, когда это произошло. Если сотрудник уверен, что его обвинили напрасно, он должен пройти медицинское освидетельствование, результат которого имеет большую силу, чем акт работодателя.

Но надо учитывать, что алкогольное опьянение через некоторое время проходит. Ели работодатель составил акт в 11 дня, а сотрудник проходит экспертизу в восемь вечера, то уже опьянение не подтверждается.

В том случае, если сотрудник был трезв, ему следует обращаться в суд.

- А дальше работник поступает по своему усмотрению: либо требует восстановления в должности, либо увольняется по собственному желанию, рассказывает Яковлева Пятому каналу.

Ранее, адвокат Владимир Атапин рассказывал «Газете.Ru», что согласно ТК РФ, увольнение работника за появление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения допускается и в том случае, если нарушение выявлено и после работы при выходе с территории предприятия.