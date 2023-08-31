Лукашенко назвал глупыми требования Польши о выводе «Вагнера» из Белоруссии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал требования Польши и Прибалтики о выводе с территории республики ЧВК «Вагнер» необоснованными и глупыми. Такое заявление он сделал в четверг, 31 августа, на заседания Совета безопасности страны.

«Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования», - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Он отметил, что Польша и другие страны Балтии смогут предъявлять претензии по поводу присутствия в Белоруссии военных из других стран только после того, как на их территориях также не будет ни одного иностранного военнослужащего.

«А пока это - необоснованные и глупые требования», - подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщал, что подразделения ЧВК останутся в Белоруссии, добавив, что военные будут жить и работать на территории республики.

Позже главы Министерств внутренних дел Польши, а также Латвии, Литвы и Эстонии потребовали от Минска, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула Белоруссию, а также, чтобы власти республики убрали мигрантов с пограничной территории.