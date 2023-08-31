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НовостиВ мире31 августа 2023 10:51

Власти Нигера лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности

Правоохранителям поручили принять необходимые меры для высылки главы французского диппредставительства
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти Нигера лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности

Власти Нигера лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности

Фото: EAST NEWS

Французский посол в Нигере лишен дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как передает телеканал, правоохранительным органам было поручено принять все необходимые меры для высылки главы французского диппредставительства. Данных о сроках выдворения не приводятся.

Напомним, 27 июля 2023 года военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыв все границы государства, а также установив комендантский час. Новым лидером провозгласил себя командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани. Однако переворот осудили многие государства мира, в том числе и ближайшие соседи Нигера.

В минувшую среду, 30 августа, представители правящего «Национального совета по защите отечества» (CNSP) в Нигере объявили об отмене всех соглашений в сфере безопасности с Францией, призвав французского посла покинуть страну в течение 48 часов.