Власти Нигера лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности Фото: EAST NEWS

Французский посол в Нигере лишен дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как передает телеканал, правоохранительным органам было поручено принять все необходимые меры для высылки главы французского диппредставительства. Данных о сроках выдворения не приводятся.

Напомним, 27 июля 2023 года военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыв все границы государства, а также установив комендантский час. Новым лидером провозгласил себя командующий президентской гвардией, генерал Абдурахман Чиани. Однако переворот осудили многие государства мира, в том числе и ближайшие соседи Нигера.

В минувшую среду, 30 августа, представители правящего «Национального совета по защите отечества» (CNSP) в Нигере объявили об отмене всех соглашений в сфере безопасности с Францией, призвав французского посла покинуть страну в течение 48 часов.