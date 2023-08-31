NYT: Трамп считает, что спас мир от «ядерного Холокоста», разобравшись с КНДР Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп, давая показания генеральному прокурору Нью-Йорка Летиции Джеймс, заявил о том, что во время своего президентского срока он спас Америку, и весь мир, от «ядерного Холокоста». Слова Трампа цитирует газета New York Times.

«Я думаю, что у вас случился бы ядерный Холокост, если бы я не разобрался с Северной Кореей. Я думаю, что у вас была бы ядерная война, если бы меня не избрали», - заявил Трамп.

Экс-глава государства добавил, что его работа на посту президента была «самой важной в мире», так как по её итогу, уверен Трамп, были спасены «миллионы жизней». Напомним, что во время президентства Трампа состоялись два американо-северокорейских саммита, по итогам которых стороны договорились о гарантиях безопасности для КНДР и денуклеаризации Корейского полуострова, хоть и без конкретных шагов в подписанной декларации.

Ранее KP.RU сообщил, что американский ведущий Такер Карлсон предупредил о рисках покушения на жизнь Трампа.